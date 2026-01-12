Esta es la lista de fallecidos tras el trágico accidente en Puerto Quijarro

El hecho fatal se habría registrado cuando la familia retornaba a su domicilio, en un vehículo, desde Puerto Quijarro hacia Paradero, tras asistir a una fiesta familiar, según los primeros reportes preliminares.
Puerto Quijarro vive una de sus jornadas más trágicas del año tras un fatal accidente de tránsito ocurrido en las primeras horas de este lunes en la carretera Bioceánica, específicamente entre Puerto Suárez y Puerto Quijarro, en el departamento de Santa Cruz.
Un vehículo que transportaba aparentemente una familia que retornaba a su domicilio luego de asistir a una fiesta se estrelló violentamente contra un árbol, dejando un saldo preliminar de al menos 12 personas fallecidas.
De acuerdo con el informe de la Policía, en el lugar del hecho murieron diez personas, entre ellas seis adultos y cuatro menores de edad. Posteriormente, dos víctimas más perdieron la vida cuando recibían atención médica en centros de salud del municipio fronterizo con Brasil.
Una de ellas es una adolescente de 17 años, aunque las identidades de estas dos últimas personas aún no fueron confirmadas por las autoridades.
Los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital Príncipe de Paz de Puerto Quijarro, donde permanecen internados bajo observación médica, varios de ellos en estado delicado.
Las causas del accidente todavía están siendo investigadas por las autoridades correspondientes.
Lista de fallecidos
César Felipe – 2 años
Luan Torres Requena – 6 años
Juan Torres Requena – 11 años
Fernanda Ponce – 13 años
Adolescente – 17 años (nombre aún no identificado)
Raquel Tepeosí – 31 años
Lucio Ayala – 29 años
Rita Requena – 40 años
Daniel Almendras Yavary – 40 años
Juan Torres Montenegro – 46 años
Fermín Ponce – 59 años
Persona no identificada – edad aún no confirmada
