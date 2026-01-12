La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) ratificó un paro de 24 horas para este martes 13 de enero en los hospitales de primer y segundo nivel, como medida de presión ante el incumplimiento en el pago de dos meses de salario y otras demandas laborales.

La determinación fue asumida durante un ampliado departamental, donde los profesionales de salud resolvieron mantener las medidas de presión hasta que sus exigencias sean atendidas por las autoridades correspondientes.

El secretario de conflictos de Fesirmes, Dr. Evert Patiño, informó que la medida comenzará desde las cero horas del martes y estará acompañada por protestas en distintos puntos de la ciudad.

“Hoy hemos ratificado en un ampliado departamental nuevamente la posición de la Federación de Profesionales de mantener y ratificar el paro de 24 horas el día de mañana martes 13 de enero”, declaró.

El dirigente explicó que además del pago de los dos meses adeudados, el sector exige la regularización de ítems y contratos, así como soluciones en la atención de la Caja Nacional de Salud y el pago del subsidio correspondiente.

Las protestas incluirán mítines y marchas en zonas periféricas, con el objetivo de informar a la población sobre la gravedad de la situación.

“Queremos que la población entienda la necesidad de nuestras demandas”, remarcó Patiño.

Asimismo, Fesirmes advirtió que la medida de presión será escalonada y podría derivar en una huelga masiva si no hay respuestas.

“En nueve asambleas se decidió que el paro va a ser escalonado y que va a concluir después de las 120 horas en una huelga masiva si no se atienden nuestras demandas”, señaló el dirigente.

