Terminal de Cochabamba mantiene suspendidas las salidas: ABC trabaja en el despeje de carreteras

Tras varios días de conflicto y manifestaciones, la Terminal de Buses de Cochabamba mantiene sus salidas suspendidas a nivel nacional. Aunque los puntos de bloqueo han comenzado a ceder, la presencia de promontorios de tierra, piedras y escombros dejados en las vías impide el tránsito seguro de los vehículos de transporte interdepartamental.

Labores de limpieza en curso

Desde la oficina de Informaciones de la Terminal se confirmó que ninguna ruta, ya sea hacia el occidente o el oriente del país, se encuentra habilitada. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) es la entidad encargada actualmente de realizar las tareas de limpieza para garantizar que los buses no sufran percances en el trayecto.

"Tenemos la información de que se están levantando los bloqueos paulatinamente. Sin embargo, persisten promontorios de tierra y piedras. Esperamos el informe oficial de la ABC para levantar la suspensión de salidas y dar seguridad a los usuarios", informó José Guardia, director de Tránsito de la Terminal de Buses.

Venta de pasajes bajo incertidumbre

A pesar de la prohibición oficial emitida por Tránsito para resguardar la seguridad de los viajeros, se ha reportado que algunas empresas de transporte ya han comenzado a vender boletos de manera anticipada. Las autoridades recomiendan a la población tener precaución, ya que la autorización formal dependerá exclusivamente del estado de las vías.

Se estima que en las próximas horas, una vez que la ABC certifique que las carreteras están expeditas y libres de obstáculos, se procederá a normalizar el servicio. Por el momento, cientos de pasajeros permanecen a la espera de un anuncio oficial en las instalaciones de la terminal.

Mira la programación en Red Uno Play