Terminal de Cochabamba habilita salida de buses en todas sus rutas

En un comunicado emitido por la Terminal de Buses de Cochabamba S.A., comunica a los pasajeros que desde este lunes 12 de enero se habilitan los viajes terrestres al oriente (Santa Cruz), occidente (La Paz, Oruro y Potosí) y el sur (Chuquisaca y Tarija).

Juan Marcelo Gonzáles

12/01/2026 19:15

Foto: Terminal de buses CBAA (Archivo internet)
Cochabamba

El comunicado se emitió al promediar las 18 horas de este lunes 12 de enero, tras el levantamiento de puntos de bloqueos que unen este departamento.

Se pide a los pasajeros poder revisar la transitabilidad de las carreteras con el reporte en línea de la Administradora Boliviana de Carreteras.

(ABC).  https://transitabilidad.abc.gob.bo/

