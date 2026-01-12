Terminal de Cochabamba habilita salida de buses en todas sus rutas

En un comunicado emitido por la Terminal de Buses de Cochabamba S.A., comunica a los pasajeros que desde este lunes 12 de enero se habilitan los viajes terrestres al oriente (Santa Cruz), occidente (La Paz, Oruro y Potosí) y el sur (Chuquisaca y Tarija).
12/01/2026 19:15
En un comunicado emitido por la Terminal de Buses de Cochabamba S.A., comunica a los pasajeros que desde este lunes 12 de enero se habilitan los viajes terrestres al oriente (Santa Cruz), occidente (La Paz, Oruro y Potosí) y el sur (Chuquisaca y Tarija).
El comunicado se emitió al promediar las 18 horas de este lunes 12 de enero, tras el levantamiento de puntos de bloqueos que unen este departamento.
Se pide a los pasajeros poder revisar la transitabilidad de las carreteras con el reporte en línea de la Administradora Boliviana de Carreteras.
(ABC). https://transitabilidad.abc.gob.bo/
