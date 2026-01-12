Bomberos rescatan a un can atrapado en un canal en Oruro

La oportuna intervención de efectivos de Bomberos permitió salvar la vida del animal este lunes.

Un rescate oportuno permitió salvar la vida de un perro que se encontraba atrapado en el canal de un río en la ciudad de Oruro, gracias a la rápida intervención del personal de Bomberos Calama de la Policía Boliviana.

El hecho ocurrió este lunes, cuando los servidores policiales acudieron al lugar tras conocer la situación de riesgo en la que se encontraba el animal. Mediante un trabajo coordinado y seguro, los bomberos lograron poner a salvo al can, evitando un desenlace fatal.

El rescate generó reacciones positivas entre vecinos y testigos, quienes valoraron la rápida respuesta del equipo de emergencia.

