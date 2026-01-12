Fiscal confirma 12 fallecidos: Familiares de los accidentados en Puerto Quijarro esperan que autoridades entreguen los cuerpos

La fiscal, Fabiola Paco Yucra, confirmó oficialmente el deceso de 12 personas, entre adultos y menores de edad, tras un trágico accidente en el ingreso a Puerto Quijarro. La autoridad indicó que una de las víctimas perdió la vida mientras era trasladada de urgencia hacia el hospital de Corumbá en busca de auxilio médico.

El siniestro ocurrió la mañana de este lunes cuando un minibús repleto de pasajeros impactó violentamente contra un árbol en la entrada principal del pueblo. Tres ambulancias se desplazaron de inmediato al lugar para socorrer a los afectados y trasladarlos al Hospital Municipal de la zona.

Los cuerpos de los fallecidos fueron llevados a la morgue municipal para los procedimientos de ley correspondientes por parte del personal forense. Ante la magnitud de la tragedia, los familiares de los accidentados en Puerto Quijarro aguardan que autoridades entreguen los cuerpos.

Efectivos de la Dirección de Tránsito se encuentran actualmente en el lugar del impacto realizando los peritajes técnicos necesarios. Las investigaciones preliminares buscan determinar las causas exactas que provocaron que el vehículo perdiera el control antes de colisionar.

