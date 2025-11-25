Denuncian desvío y robo de mercadería valuada en más de Bs. 600 mil

Una mujer dedicada a la venta de artículos de cocina y hogar denunció el robo de mercadería importada desde China valuada en más de 600.000 bolivianos, tras un presunto desvío durante el traslado desde La Paz hacia Santa Cruz.

Según la denunciante, el envío había sido contratado el lunes 11 de noviembre mediante una transportadora, con el compromiso de transportar el cargamento directamente hasta la capital cruceña. Sin embargo, al llegar a Santa Cruz, el camión encargado del traslado presuntamente cambió de ruta y realizó un transbordo no autorizado.

“El camión desvía y hace la entrega a otra persona detrás del matadero, y se pierde mi mercadería”, relató la afectada.

La mujer explicó que inicialmente mantuvo comunicación con el chofer, quien le aseguró que el vehículo tenía un desperfecto mecánico grave y se encontraba en reparación. No obstante, desde el jueves dejó de responder llamadas, lo que despertó sospechas.

El viernes, tras intentar ubicar el cargamento, confirmó que había sido víctima de lo que comúnmente se conoce como un ‘volteo de mercadería’.

Vecinos de la zona del Barrio Lindo alertaron sobre la descarga nocturna de cajas sospechosas, algunas de ellas con el logo de la empresa de la denunciante. Tras presentarse en el lugar, la mujer encontró a personas ofreciendo parte de sus productos.

Durante el operativo policial inicial se recuperaron 170 de las 560 cajas importadas. El resto del cargamento continúa desaparecido, mientras las investigaciones avanzan para identificar a los responsables del robo y esclarecer si existió complicidad dentro de la empresa transportadora.

