Niña de 6 años muere tras acudir al dentista para que le retiren un diente de leche

Una niña de seis años falleció el pasado viernes tras acudir a una clínica dental en España para tratar caries y extraer un diente de leche que le causaba molestias.

Según informaron las autoridades, la menor comenzó a sentirse mal horas después de la intervención y, pese a los esfuerzos médicos en el hospital, fue declarada sin vida.

La familia de la víctima denunció el caso ante la Policía Nacional, explicando que su hija presentó malestar tras el procedimiento realizado por el dentista, que incluyó sedación, pero no anestesia general.

El caso ha generado alarma en la comunidad, ya que otro menor de edad que acudió al mismo centro dental un día antes también presentó complicaciones tras la intervención. La segunda niña presentó vómitos, fiebre y somnolencia, y fue trasladada a un hospital donde se encuentra grave pero estable.

Ante estos incidentes, la Policía Nacional visitó la clínica para suspender temporalmente sus actividades mientras se investigan las circunstancias de ambos casos.

Las autoridades se centran en determinar si la sedación administrada durante los procedimientos pudo haber contribuido al deterioro de la salud de las menores.

