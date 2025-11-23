Cámara de Industrias convoca al presidente a un encuentro para analizar la situación del sector productivo

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) a través de un comunicado, convoca al presidente del Estado a sostener un encuentro directo con el sector industrial, con el fin de abordar la realidad que atraviesa la producción nacional, sus desafíos y las propuestas elaboradas para impulsar la reactivación económica del país.

En su pronunciamiento público, la CNI afirmó que Bolivia necesita estabilidad, coordinación y decisiones claras para producir, invertir y generar empleo, especialmente en un momento en el que el país requiere mayor articulación entre el Estado y el sector productivo.

La institución señaló que es fundamental garantizar que la agenda industrial continúe avanzando para sostener a miles de familias bolivianas. “Nuestro compromiso es construir, unir y avanzar”, destaca el documento.

La CNI también invitó a todas las Cámaras Departamentales del país a sumarse a este encuentro, ajustándose a la agenda de las máximas autoridades del Estado, con el objetivo de construir una ruta conjunta que devuelva fuerza, rumbo y esperanza a Bolivia.

El sector industrial reafirmó su compromiso con el desarrollo nacional, recordando que “la industria no se detiene y Bolivia tampoco debe hacerlo”.

Mire el comunicado de la CNI:

Mira la programación en Red Uno Play