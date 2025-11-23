TEMAS DE HOY:

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Cámara de Industrias convoca al presidente a un encuentro para analizar la situación del sector productivo

En su pronunciamiento público, la CNI afirmó que Bolivia necesita estabilidad, coordinación y decisiones claras para producir, invertir y generar empleo. 

Hans Franco

23/11/2025 11:13

Foto: CNI convoca al presidente analizar situación del sector productivo
La Paz

Escuchar esta nota

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) a través de un comunicado, convoca al presidente del Estado a sostener un encuentro directo con el sector industrial, con el fin de abordar la realidad que atraviesa la producción nacional, sus desafíos y las propuestas elaboradas para impulsar la reactivación económica del país.

En su pronunciamiento público, la CNI afirmó que Bolivia necesita estabilidad, coordinación y decisiones claras para producir, invertir y generar empleo, especialmente en un momento en el que el país requiere mayor articulación entre el Estado y el sector productivo.

La institución señaló que es fundamental garantizar que la agenda industrial continúe avanzando para sostener a miles de familias bolivianas. “Nuestro compromiso es construir, unir y avanzar”, destaca el documento.

La CNI también invitó a todas las Cámaras Departamentales del país a sumarse a este encuentro, ajustándose a la agenda de las máximas autoridades del Estado, con el objetivo de construir una ruta conjunta que devuelva fuerza, rumbo y esperanza a Bolivia.

El sector industrial reafirmó su compromiso con el desarrollo nacional, recordando que “la industria no se detiene y Bolivia tampoco debe hacerlo”.

Mire el comunicado de la CNI: 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

Mundial sub-17

11:30

Mundial sub-17

12:00

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

Mundial sub-17

11:30

Mundial sub-17

12:00

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD