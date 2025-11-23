Viceministro Justiniano afirma que retorno de la DEA permitirá fortalecer lucha contra narcotráfico

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, afirmó que el retorno oficial de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) marca una nueva etapa de cooperación internacional para fortalecer las acciones contra el narcotráfico en el país.

“Cuando nosotros decimos que retorna la DEA, y esto es importante decirlo, retorna oficialmente. ¿Qué significa eso? Significa que, a partir del momento en que decimos que retorna, compartimos información y nos comparten información, hay una cooperación en ese sentido que es central”, explicó la autoridad.

Justiniano remarcó que el Gobierno identificó al productor legal de coca como un aliado estratégico en esta política, destacando que el objetivo común es combatir al narcotráfico. “El productor legal es nuestro aliado, el enemigo es el narcotráfico, y si partimos de esa premisa, creo que todos nos vamos a poner en marcha para que no haya ningún tipo de problemas con la cooperación internacional”, agregó.

La autoridad también subrayó la importancia de articular esfuerzos con otros países y organismos especializados. “El narcotráfico no tiene frontera y era una lucha desigual plantear solamente una lucha con las fuerzas policiales bolivianas y no en coordinación con la comunidad internacional”, sostuvo.

El Viceministerio de Defensa Social ratificó que esta nueva fase de cooperación busca mejorar el intercambio de información, optimizar las operaciones conjuntas y reforzar la capacidad institucional del Estado para enfrentar de manera más efectiva las organizaciones criminales transnacionales.

Con información de AFP.

