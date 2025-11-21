El TSE otorga personería jurídica a Libre, pero no participará en elecciones subnacionales 2026

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) otorgó oficialmente la personería jurídica al partido político Libre, informó este viernes el secretario de Cámara de la institución, Fernando Arteaga, quien precisó que la organización queda habilitada como fuerza política vigente en el país.

Arteaga explicó que la decisión fue adoptada por la Sala Plena del TSE, que validó el cumplimiento de los requisitos para el registro de la agrupación.

“La Sala Plena ha decidido aprobar el registro de personalidad jurídica, ya es un partido vigente a partir de esta determinación”, señaló en rueda de prensa.

Sin embargo, el funcionario aclaró que, pese a haber obtenido su personería jurídica, Libre no podrá participar en las Elecciones Subnacionales 2026, debido a que la convocatoria ya fue aprobada por el Órgano Electoral antes de la resolución de registro.

“La Sala Plena ayer ha aprobado la convocatoria, por lo tanto, esta organización no va a poder participar en las subnacionales, pero está habilitada para cualquier proceso electoral”, indicó Arteaga.

La ley 1096 de organizaciones políticas, establece que los partidos que busquen participar de los comicios electorales deben tener su personalidad jurídica 90 días antes de la convocatoria a elecciones.

