¿Qué establece la Ley 1700 de elecciones subnacionales 2026, ya publicada en Gaceta Oficial?

La Ley N.º 1700, promulgada el 20 de noviembre de 2025 y publicada oficialmente en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, establece el régimen excepcional y transitorio para la realización de las Elecciones Subnacionales 2026, en las que se elegirán autoridades departamentales, regionales y municipales. La norma define los criterios electorales, la composición de las asambleas departamentales, los mecanismos de elección en autonomías indígenas, el financiamiento del proceso y medidas extraordinarias para agilizar la organización electoral.

1. Objeto de la Ley

La Ley 1700 fija un marco legal transitorio para llevar adelante las Elecciones Subnacionales 2026, debido a que varios departamentos aún no cuentan con estatutos autonómicos plenamente vigentes.

2. Reglas para departamentos sin estatuto autonómico

Para La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí, la ley detalla:

Fórmulas de elección para asambleístas por territorio y población.

Inclusión de escaños indígenas para pueblos minoritarios, elegidos según normas propias bajo supervisión del Órgano Electoral.

Tablas específicas de distribución de escaños y composición total de cada Asamblea Departamental.

En el caso de Beni, la Asamblea estará compuesta por 28 asambleístas, con representación territorial, indígena y campesina, además de la elección simultánea de subgobernadores y corregidores.

3. Departamentos con estatutos vigentes

En Santa Cruz, Pando y Tarija, la elección se rige por sus propios estatutos autonómicos y leyes de desarrollo. En Tarija, se aclara el uso combinado de sistemas proporcional y mayoritario según corresponda a cada circunscripción.

4. Autonomías indígena originario campesinas

Para autonomías indígenas sin estatuto vigente, sus gobiernos municipales continuarán funcionando bajo las reglas de la Ley del Régimen Electoral, mientras se concluyan sus estatutos propios.

5. Presupuesto y financiamiento

El Ministerio de Economía y Finanzas deberá asignar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el presupuesto para la organización de los comicios y la transmisión de resultados preliminares.

Contrataciones directas para el proceso electoral

La ley autoriza al Órgano Electoral a realizar contratación directa de bienes y servicios para garantizar el desarrollo de las elecciones, con obligación de reportar la información a la Contraloría y registrar contrataciones en SICOES según corresponda.

La norma sienta las bases para un proceso subnacional ordenado, inclusivo y viable, ajustando normas y procedimientos para garantizar que las elecciones de 2026 se desarrollen sin contratiempos, especialmente en un contexto en el que no todos los departamentos cuentan con marcos autonómicos completos.

