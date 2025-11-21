VIDEO | Lanza su sombrero y causa pelea: incidente en concierto de Christian Nodal

El concierto de Christian Nodal en el Don Haskins Center de El Paso, Texas, no solo estuvo marcado por la música del cantante, sino también por un incidente que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Un video compartido en plataformas sociales muestra cómo Nodal lanzó su sombrero al público durante su presentación. Lo que parecía un gesto divertido se transformó en un momento de caos, ya que varias mujeres comenzaron a forcejear para obtener el objeto.

Según testigos, el personal de seguridad tuvo que intervenir para detener la pelea y brindar atención a las involucradas, quienes resultaron con golpes leves.

El hecho generó una ola de comentarios entre los internautas de El Paso y Ciudad Juárez, muchos de ellos criticando la actitud de las fans y calificándolas de agresivas.

A pesar del incidente, el cantante continuó con su espectáculo, mientras que las imágenes del altercado siguen circulando en redes, mostrando cómo un simple gesto puede convertirse en el centro de atención del público.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play