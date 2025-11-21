TEMAS DE HOY:
VIDEO | ¡Karma instantáneo! Intentó agredir a un perro en la calle y terminó en el suelo

Un hombre en China quiso agredir a un perro callejero, pero el animal esquivó el golpe y él terminó cayendo. El video se volvió viral.

Ligia Portillo

21/11/2025 16:33

¡Karma instantáneo! Hombre que quiso patear a un perro terminó en el suelo (VIDEO). Foto: Captura de pantalla
China

En un hecho que combina sorpresa y justicia instantánea, un hombre en China protagonizó un episodio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Según muestran las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el sujeto intentó patear a un perro que caminaba tranquilamente por la calle.

Sin embargo, el intento de agresión no salió como esperaba: el perro esquivó el golpe ágilmente y, en un giro irónico del destino, el hombre perdió el equilibrio, resbaló y terminó cayendo al suelo frente a varios transeúntes.

El video, que ya circula ampliamente, ha generado cientos de comentarios entre usuarios que celebran lo que consideran un ejemplo de “karma instantáneo”, y sirve de recordatorio de que la violencia contra los animales nunca trae buenos resultados.

Mira el video:

 

