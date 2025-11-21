VIDEO | ¡Karma instantáneo! Intentó agredir a un perro en la calle y terminó en el suelo

En un hecho que combina sorpresa y justicia instantánea, un hombre en China protagonizó un episodio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Según muestran las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el sujeto intentó patear a un perro que caminaba tranquilamente por la calle.

Sin embargo, el intento de agresión no salió como esperaba: el perro esquivó el golpe ágilmente y, en un giro irónico del destino, el hombre perdió el equilibrio, resbaló y terminó cayendo al suelo frente a varios transeúntes.

El video, que ya circula ampliamente, ha generado cientos de comentarios entre usuarios que celebran lo que consideran un ejemplo de “karma instantáneo”, y sirve de recordatorio de que la violencia contra los animales nunca trae buenos resultados.

Mira el video:

