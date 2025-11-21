VIDEO: Era la 'Maestra del Año' y fue filmada agrediendo a su hijo

Un video que circula en redes sociales ha generado profunda conmoción en Estados Unidos, luego de mostrar a Randi Nicole Staples, de 44 años —maestra de segundo grado en Mobile, Alabama— agrediendo violentamente a su hijo de 12 años dentro de su vivienda, según reportan medios locales.

Las imágenes, sensibles y de naturaleza perturbadora, exhiben a la mujer propinando 22 golpes en apenas 14 segundos con lo que aparenta ser un cinturón o correa. Tras ello, se observa cómo tira del cabello del menor y lo insulta, en un episodio que ha despertado preocupación por la seguridad del niño.

De acuerdo con los reportes, la grabación fue realizada en secreto por otro miembro de la familia, lo que permitió que la situación saliera a la luz. El sheriff del condado de Mobile, Paul Burch, condenó la conducta registrada en el video y marcó un límite claro entre corrección y abuso.

“Las personas tienen derecho a disciplinar a sus hijos como elijan, pero eso fue mucho más allá de la disciplina. Fue abuso”, declaró. El funcionario calificó la escena como “repugnante” y agregó que un elemento que agrava el impacto del caso es la imagen pública de la docente.

Staples había sido reconocida en mayo como Maestra del Año en la Academia Cristiana Cottage Hill, institución que tras conocerse el caso rompió de inmediato su relación laboral con ella.

“Es casi como una doble personalidad. Me dicen que es una buena maestra, muy respetada. Y, sin embargo, lo que sucede en el hogar es claramente lo opuesto”, añadió Burch.

Las autoridades continúan investigando el caso, mientras el video sigue generando debate sobre los límites de la disciplina y la urgencia de proteger a los niños de cualquier forma de maltrato.

Imágenes sensibles:

