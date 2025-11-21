¡Lo protegió! Una madre y su bebé se salvaron de ser arrollados por un camión (VIDEO)

Un dramático incidente registrado en la ciudad de Milagro, Ecuador, terminó convirtiéndose en una escena de milagro. Una mujer y su bebé sobrevivieron ilesos tras quedar a pocos centímetros de ser arrollados por un camión distribuidor de gas en una transitada avenida.

El hecho, captado por una cámara de videovigilancia ubicada en una vivienda de la zona, muestra el momento en que la mujer intenta cruzar la vía a mitad de la avenida, cargando a su pequeño hijo. En las imágenes se observa cómo tropieza y cae directamente sobre la calzada, justo en el carril por donde avanzaba el pesado vehículo.

En cuestión de segundos, la mujer queda debajo del camión. Desesperada, logra rodar para evitar ser aplastada por una de las llantas delanteras mientras, con su propio cuerpo, protege al bebé que sostiene entre sus brazos. El conductor, al percatarse del peligro, frena de inmediato y desciende junto a su copiloto para auxiliarlos.

Vecinos y transeúntes corrieron al lugar al ver la escena. En la grabación —de aproximadamente 40 segundos y difundida por la cuenta de X (@Alerta_Ecuador7)— se observa cómo uno de los presentes toma al bebé para revisar su estado, mientras otro hombre ayuda a la mujer a incorporarse. Al notar que está adolorida, decide cargarla y trasladarla a un área segura.

Usuarios en redes sociales no tardaron en comentar sobre las posibles causas del incidente. Algunos señalaron que la obra en construcción junto a la avenida pudo haber generado obstáculos o confusión para los peatones. Otros criticaron que la mujer intentara cruzar fuera del paso peatonal, especialmente llevando a un niño en brazos.

Pese al estremecedor momento, madre e hijo resultaron milagrosamente ilesos, un desenlace que muchos calificaron como “un verdadero acto de suerte” y que reaviva el debate sobre la importancia de la seguridad vial y el respeto a las zonas de cruce en calles de alto tráfico.

Mira el video:

