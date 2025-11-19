Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de los Grammy

Christian Nodal se llevó el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Ranchera y, durante su discurso, dedicó su premio principalmente a su familia, amigos y equipo de trabajo, pero no hizo mención a Ángela Aguilar, lo que generó polémica en redes sociales.

Al respecto, el cantante explicó: "Lo que no se le tiene que olvidar a la gente es la familia. Mi esposa es mi familia, su familia es mi familia, mi hijo es mi familia, mis padres son mi familia, mis hermanos son mi familia".

Nodal agregó que su discurso fue improvisado, debido a la carga de trabajo y la agenda agotadora que tenía esa misma noche, con presentaciones consecutivas.

"He estado muy cansado y de hecho esa misma noche tenía un show, que continuó por tres noches seguidas. Me encantaría tener los mejores discursos, pero yo improviso mucho y eso es lo que está en el momento".

El cantante también reconoció la dedicación de quienes lo apoyan, incluyendo a su esposa: "Muchos me dedicaron fortaleza, me dedicaron su tiempo, me aguantaron en el estudio, uno de ellos fue mi esposa. Y para mí fue muy fácil".

Con estas declaraciones, Nodal buscó aclarar que la ausencia de Ángela Aguilar en su discurso no fue un olvido ni un desaire.

