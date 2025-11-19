El Viceministerio de Defensa Civil realizó un sobrevuelo de evaluación en los municipios afectados por las recientes inundaciones en el departamento de Santa Cruz, donde se constató daños en sectores productivos, áreas urbanas y rutas municipales.

Según un reporte institucional, la inspección aérea se extendió por los municipios de San José de Yapacaní, Ichilo, Bulo Bulo, Valle Sajta y Puerto Bush, donde se identificaron inundaciones que afectaron caminos de acceso, especialmente aquellos vinculados a actividades agrícolas y de transporte de producción.

Durante el recorrido, las autoridades verificaron la crecida de ríos en diferentes zonas. Sin embargo, también se observó un descenso progresivo del nivel del agua, lo que permitió que varias comunidades comiencen a retomar parcialmente sus actividades cotidianas y productivas.

Pese a esta mejora, los daños en las vías continúan siendo significativos. En respuesta, Defensa Civil anunció que, con base en las evaluaciones técnicas, se procederá al desplazamiento de maquinaria pesada para la rehabilitación de caminos y la reposición de la circulación segura para pobladores, vehículos y productores, informó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

La entidad estatal reafirmó su compromiso de mantener evaluaciones constantes y coordinar acciones con autoridades municipales y departamentales, con el objetivo de brindar atención oportuna a las familias y sectores afectados por las inundaciones.

