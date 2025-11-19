Causa Vialidad: decomisan 122 bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

El Tribunal Oral Federal 2 de Argentina ordenó el decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como de los de otros condenados en la causa Vialidad, entre ellos el empresario Lázaro Báez, por un monto superior a los 684 mil millones de pesos (488,550,283 dólares).

La resolución afecta a 122 bienes inmuebles, identificados por el Ministerio Público Fiscal como producto o instrumento del delito, o como activos adquiridos durante el período de la maniobra ilícita, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original del decomiso había sido fijado en 84.835 millones de pesos, pero fue actualizado a 684.990 millones por peritos contadores, siguiendo criterios técnicos respaldados por la Corte Suprema de Justicia.

Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal dispuso la ejecución del decomiso mediante la venta de los bienes identificados.

La sentencia detalló que el crecimiento patrimonial de Báez se dio a partir de la adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz, mediante sobreprecios, cartelización y ausencia de controles, lo que benefició a Báez y permitió inversiones compartidas con los Kirchner.

El fiscal de la causa, Diego Luciani, había advertido previamente que el decomiso estaba “firme” y que la Justicia debía proceder a ejecutar la medida, ya que los condenados no cumplieron con el pago del monto requerido, equivalente a más de 500 millones de dólares.

