Video: ¿Dónde está Tania? La niña subió a una camioneta y desapareció, la buscan desesperadamente

La desaparición de Tania mantiene en alerta a toda su familia, y a la población de Chulumani, ya que desde el 16 de noviembre no se tiene noticias de la menor.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron los últimos momentos en los que se vio a la menor, ella se encontraba en inmediaciones de la Plaza San Martín, en Chulumani, Los Yungas de La Paz, aparentemente esperando a alguien o algo.

En las imágenes se observa cómo una camioneta de color plomo pasa por el lugar. La menor hace una señal, el vehículo se detiene y ella corre hacia el auto.

Se la ve conversando brevemente con los ocupantes mientras lleva una mochila, y luego sube a la camioneta. Hasta ahora se desconoce si conocía a las personas que estaban en el motorizado; sin embargo, la grabación muestra claramente que ella subió al vehículo.

Desde ese momento no se sabe nada de su paradero. La familia, desesperada por encontrarla, pide a la población cualquier información que permita ubicarla y ayudar a que la menor regrese a casa sana y salva.

