“Me aferré a un árbol para salvar mi vida”: el duro relato del hombre que fue hallado vivo en Samaipata

Un hombre que sobrevivió al desborde del río en Samaipata, Santa Cruz, relató este martes el momento más crítico de su vida, cuando en medio de la oscuridad, el agua y el lodo ingresaron con fuerza a su vivienda, obligándolo a escapar como pudo.

Señaló que se encontraba desorientado y sin ver nada, pero logró aferrarse a un árbol para no ser arrastrado por la corriente. Desde allí resistió durante horas, completamente empapado y a la espera de que el nivel del agua bajara, hasta finalmente ponerse a salvo.

“Entré al barro y al agua y logré salir de la casa. Justo había un árbol y me subí; permanecí ahí durante dos horas, esperando que bajen las aguas. Logré bajar y ponerme a buen recaudo”, relató, al canal estatal, el hombre que sobrevivió al desborde.

Según su testimonio, él se encontraba solo en su domicilio cuando fue sorprendido por el ingreso de agua y lodo. Contó que sus inquilinos estaban en la parte posterior de la vivienda, pero en cuestión de minutos “todo desapareció”.

“En la noche no se veía nada, la luz estaba cortada y todo oscuro. No supe hasta el otro día que el agua se llevó la casa con la gente adentro. De las tres personas que estaban en el lugar se salvó el niño y el señor. No sé cómo, pero el niño logró llegar hasta la huerta donde tengo un cuarto”, afirmó.

El hombre señaló que el pequeño, de siete años, llegó sin ropa y temblando; lo resguardó y lo abrigó hasta que llegó la ambulancia. Posteriormente, el menor fue trasladado a un hospital para su estabilización.

El padre del niño, también fue rescatado y derivado a otro nosocomio en San Ramón. Sin embargo, todavía hay personas desaparecidas: la tía del menor aún no fue localizada.

Por el momento, las autoridades continúan con las labores de búsqueda, además de brindar atención a las personas afectadas y damnificadas, quienes prácticamente se quedaron sin nada producto del desborde.

La lluvia, que en algunas zonas comenzó el domingo, provocó el desborde del río en Samaipata. Existen viviendas inundadas y vehículos varados o arrastrados por la corriente. Hasta ahora no se cuantificaron de manera precisa los daños.

La Gobernación de Santa Cruz trabaja en la zona, y el presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció su llegada al área afectada y aseguró que se brindará atención urgente.

