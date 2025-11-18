Gobierno declara emergencia en Samaipata y activa ayuda internacional

La oficina del presidente Rodrigo Paz, a través de un comunicado informó este martes que, ante la crítica situación que atraviesa el municipio de Samaipata debido a un desastre natural, el Gobierno nacional ha dispuesto la declaratoria de emergencia y ha puesto en marcha una serie de acciones para atender de manera inmediata a la población afectada.

Como parte de estas medidas, el Ejecutivo gestionó la activación de ayuda humanitaria internacional, logrando que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destine 200.000 dólares y que FONPLATA aporte 180.000 dólares adicionales, recursos que serán entregados como donativos directos para asistir a los damnificados.

El ministro de Defensa y el ministro de Obras Públicas, junto al presidente, se trasladaron a las zonas afectadas para evaluar los daños, dimensionar la magnitud del desastre y activar todos los mecanismos del Estado para brindar atención inmediata, recuperar infraestructura dañada y coordinar acciones conjuntas con la Gobernación y la Alcaldía de Samaipata.

“El respaldo inmediato y solidario de estas instituciones internacionales refuerza la pronta respuesta del Estado y confirma el compromiso de la comunidad internacional con Bolivia en momentos críticos”, señala el comunicado oficial.

El Gobierno nacional reiteró su compromiso de trabajar sin descanso para garantizar la seguridad, recuperación y bienestar de las familias afectadas en Samaipata.

Mire el comunicado de la oficina del Presidente:

