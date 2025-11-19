“Porque no le abrió la puerta”: madre apuñala a su hija de 14 años en Oruro

La directora de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) de Oruro, Karina Gutiérrez, informó este martes que una menor de 14 años fue apuñalada por su propia madre.

Según el informe de las autoridades, el hecho se suscitó cuando la madre llegó al hogar en estado de ebriedad y atacó a la adolescente porque no le abrió rápido la puerta.

“Al llamado de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), se atendió un caso donde la víctima sería una menor de aproximadamente 14 años, quien habría sido agredida por su propia progenitora, inclusive causándole una herida punzocortante en el brazo”, manifestó Gutiérrez.

El resultado del informe forense realizado a la menor señaló seis días de impedimento, mientras que la progenitora fue aprehendida.

“El hecho se habría dado toda vez que la madre llegó en estado de ebriedad; la misma estaba molesta porque no le abrió la puerta de manera inmediata”, detalló Gutiérrez.

