¡Subió a una camioneta y nunca más volvió!: reportan la desaparición de Tania, una niña de 13 años

Una menor de 13 años se encuentra desaparecida desde el pasado 16 de noviembre en el municipio de Chulumani, en Los Yungas de La Paz. Cámaras de seguridad registraron el momento en que abordó una camioneta ploma, es el único rastro concreto que se tiene hasta ahora.

La familia de Tania inició una intensa búsqueda para dar con su paradero, luego de que la adolescente fuera vista por última vez cerca de la Plaza San Martín, subiendo a un vehículo que se dirigía al Teatro Municipal. Desde entonces, no se tiene información sobre dónde podría encontrarse.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a la menor abordando la camioneta ploma, lo que se ha convertido en la principal pista para los investigadores y familiares.

Al momento de su desaparición, Tania vestía jeans negros, zapatillas blancas, polera blanca y chamarra blanca, además de cargar una mochila color café.

Su familia, profundamente preocupada, pide a la población cualquier información que permita ubicar a la menor y solicita colaborar con la búsqueda.

Mira la programación en Red Uno Play