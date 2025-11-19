Suspenden audiencia por falta de traductor en caso menonita

La audiencia de un ciudadano menonita acusado de causar lesiones a otro miembro de su comunidad fue suspendida este miércoles debido a la falta de un traductor, informó el abogado de la víctima.

La investigación se centra en un incidente violento ocurrido en una colonia menonita del norte del municipio, donde Henry Krasen sufrió una golpiza grave. Dos miembros de la colonia, incluyendo al ministro Peter Krasen, primer sacerdote en autoridad de la comunidad, fueron detenidos por presuntamente privar de libertad y aplicar un severo castigo físico a su coterráneo.

Según el abogado, el ataque se produjo después de que Klaas Hebert —identificado como autor material del intento de homicidio— y otros involucrados localizaran a Krasen y lo retuvieran hasta el día siguiente.

Ambos ciudadanos extranjeros fueron presentados ante un juez cautelar este martes, pero la audiencia fue suspendida por la falta de traductor, dejando pendiente la continuación del proceso judicial.

Antes de la intervención judicial, la policía de Cuatro Cañadas levantó un acta de conciliación; sin embargo, especialistas y defensores de derechos humanos señalan que las autoridades deberían haber brindado atención médica inmediata, incluyendo la intervención de paramédicos, médicos forenses y organismos de derechos humanos, dada la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima.

