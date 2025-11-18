Caída masiva de servicios de internet: Desde X hasta ChatGPT dejan de funcionar

El martes 18 de noviembre, millones de personas no pudieron acceder a sus servicios digitales favoritos. Desde la imposibilidad de publicar en X (antes Twitter) hasta la frustración de no poder usar ChatGPT o iniciar una partida en League of Legends, la parálisis fue global y repentina.

La responsable de este masivo "apagón" no fue una nación rival, un ataque masivo coordinado, ni el colapso de un gigante como Google o Amazon. Fue Cloudflare, una empresa de infraestructura digital que la mayoría de los usuarios finales ni siquiera sabe que existe.

“Cloudflare ha confirmado que es consciente, y que estaba investigando, un problema que afecta a varios consumidores y que puede afectar al funcionamiento normal de varias páginas web y aplicaciones”, informó en un comunicado la compañía.

La página Downdetector, indicó que la caída de Cloudflare está imposibilitando que usuarios puedan emplear con normalidad servicios como ChatGPT o X. Si se trata de visitar la página web del chatbot desarrollado por OpenAI, algunos internautas encuentran un mensaje en pantalla en el que se avisa de que no es posible acceder al servicio.

Mientras tanto, la red social X está siendo incapaz, por momentos, de mostrar las nuevas publicaciones que se comparten en su interior.

Cloudflare no es solo un hosting; es uno de los principales proveedores de servicios de red de entrega de contenidos (CDN), mitigación de ataques DDoS y seguridad. Actúa como el portero y optimizador de rendimiento para una porción gigantesca de internet. Si un sitio web es un edificio, Cloudflare es el sistema de seguridad, el ascensor y la capa exterior de pintura protectora.

Cuando un problema, que la compañía vinculó a una "anomalía" durante un mantenimiento programado, afecta a esta infraestructura, el resultado es catastrófico: la web deja de funcionar de forma selectiva, pero masiva.

Mira la programación en Red Uno Play