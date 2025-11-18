“La gente gritaba y los cables reventaron”: Afectado en Achira relata el terror vivido tras el desborde del río

Los habitantes de la comunidad de Achira, en el municipio de Samaipata, vivieron momentos de pánico tras el desborde del río Piraí, que provocó una avalancha de agua y lodo que arrasó viviendas, dejó desaparecidos y causó daños severos.

Pedro Centellas, uno de los damnificados, relató con consternación cómo se vivió la emergencia en su casa.

“Al inicio logramos sacar el agua con baldes. Luego mi madre me llama y me dice que se está volviendo a entrar; de ahí fue la catástrofe. Se escuchaba el grito de la gente, los truenos, se cortó la luz, los cables de alta tensión reventaron e hicieron corto circuito. En segundos, el agua ya estaba adentro y los muebles flotaban”.

Solo pensaba en salvar a sus padres

Pedro explicó que su prioridad fue sacar con vida a sus padres y llevarlos a Samaipata para ponerlos a salvo. No pudo rescatar pertenencias ni ropa.

“No saqué nada, solo quería poner a mis padres a salvo”.

La familia espera regresar a su vivienda para evaluar si algo puede ser rescatado entre el lodo.

El peor desastre en 50 años, según los vecinos

Vecinos de la zona indicaron que no se vivía un desastre de esta magnitud desde hace cinco décadas. Piden apoyo de las autoridades para comenzar con la reconstrucción.

