“No me mientas, ¿cómo está mi cara?”, preguntó el adolescente que sufrió quemaduras; su madre clama por ayuda

Un hecho lamentable se registró en la ciudad de El Alto, donde un adolescente de 16 años sufrió quemaduras de primer y segundo grado después de que, a causa de una fuga de gas, explotara su habitación.

Según el relato de su madre, María Zapana, la habitación también servía como cocina. La mujer explicó que el menor vivía solo, ya que por necesidad ella debe trabajar en provincia como personal de servicio de cocina, cama adentro, y solo puede llegar a El Alto algunos días.

El menor trabajaba para conseguir sus propios recursos y apoyar a su madre. Lamentablemente, un día decidió encender la hornilla para calentar agua en una caldera para bañarse; por un descuido, el agua rebalsó y apagó el fuego.

Tras asearse, el adolescente se fue a su colegio. Cuando retornó, llegó con hambre y, al intentar prepararse un té, encendió nuevamente la hornilla. Debido a la fuga de gas acumulado, se produjo una fuerte explosión.

“Señores, madres y padres, les pido ayuda, por favor, para medicamentos. Mi hijo quiere sanarse y quiere verse como antes. ‘Mami, no me mientas, ¿cómo está mi cara?’, me dice, y yo solo le digo que un poco está mejorando, pero no puedo explicarle más”, relató entre lágrimas su madre.

No solo el menor resultó herido. Producto de la explosión y el incendio, también perdieron todas sus pertenencias, ya que los objetos que tenían quedaron completamente calcinados.

Si usted desea colaborar con la familia, puede realizar su aporte mediante QR o comunicarse a los números 77231927 o 79111839. Su ayuda será profundamente agradecida.

Mira la programación en Red Uno Play