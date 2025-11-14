Reportan el fallecimiento de Xabier Azkargorta técnico que clasificó a Bolivia al Mundial del 1994

Este viernes se confirmó la noticia sobre el fallecimiento del exdirector técnico de la Selección boliviana Xabier Azkargorta, quien llevó a Bolivia a la clasificación al Mundial de 1994.

La noticia causó consternación en el fútbol nacional, ya que el técnico era muy querido. Se conoció que, en los últimos meses, se encontraba con problemas de salud, aquejado por un problema cardiaco.

La información fue confirmada por fuentes cercanas a la familia de Azkargorta. Las autoridades vinculadas al fútbol lamentaron su fallecimiento.

Azkargorta fue quien guió a la Selección boliviana, junto a un grupo de grandes jugadores que hicieron historia. Hoy, Bolivia llora su partida.

