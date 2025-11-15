Bolivia despide con lágrimas y cariño al ‘profe’ Xabier Azkargorta

Se vive una profunda tristeza por la partida de Xabier Azkargorta, exdirector técnico de la selección boliviana de fútbol, un hombre que dejó una huella imborrable en la historia del deporte nacional. En Santa Cruz, desde las 17:00, el salón velatorio de Las Misiones abrirá sus puertas para que familiares, amigos y admiradores puedan despedirse de quien dedicó su vida a impulsar el fútbol en Bolivia.

En este lugar, la emoción es palpable. Desde el velatorio, llegan quienes quieren acompañar al profesor en sus últimos momentos. “Estamos viviendo instantes que quedarán para siempre en la memoria de Bolivia. La pérdida de Xabier Azkargorta es enorme, pero su legado y sus enseñanzas permanecerán vivos en todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo”, dijo un asistente.

Familiares cercanos no pudieron contener la emoción al recordar al hombre detrás del entrenador. “Lastimosamente nos toca despedir a una de las personas más importantes para nuestro fútbol. No siendo boliviano de nacimiento, entregó su vida por Bolivia. Su pasión, dedicación y cariño por este país son un ejemplo que nunca olvidaremos”, expresó uno de sus allegados.

Amigos y colegas coincidieron en destacar su humanidad. “Más que un técnico, fue un mentor, un guía y un ser humano excepcional. El amor que recibió hasta sus últimos momentos demuestra la huella que deja en todos nosotros. Bolivia pierde a un grande, pero su legado seguirá inspirando a generaciones”, agregaron familiares presentes.

Mañana, a las 10:00, se celebrarán las exequias en un acto íntimo con familiares y amigos más cercanos. Posteriormente, a las 11:00, los restos del profesor Azkargorta serán trasladados a un cementerio de Santa Cruz, en un último adiós lleno de respeto y cariño.

Hoy, Bolivia recuerda no solo al entrenador que llevó la selección a nuevos horizontes, sino al hombre que entregó su corazón al país.

