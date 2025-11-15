“La locura del Bigotón”: El día que Azkargorta hizo jugar de central a un arquero

El exarquero chileno Óscar Wirth, abrió su baúl de recuerdos para relatar una de las experiencias más inesperadas que vivió bajo la conducción de Xabier Azkargorta durante su etapa en el Real Valladolid, a mediados de los años 80. El histórico guardameta reconoció que el técnico vasco sorprendió a todo el plantel cuando decidió utilizarlo fuera de su puesto natural.

Según contó a medios de su país, que la determinación del entrenador surgió en un momento crítico: el equipo tenía disponibilidad mínima en la defensa central y enfrentaba a un Sevilla que apostaba con fuerza por el juego aéreo. En ese escenario, Azkargorta eligió a Wirth para reforzar la última línea, aprovechando su estatura y lectura defensiva.

La apuesta funcionó. El equipo pucelano logró imponerse por 2-1 y el chileno completó el encuentro como zaguero, una experiencia que recuerda como única en su carrera. Pese al revuelo que provocó la decisión, Wirth aclaró que nunca pensó en consolidarse en esa posición, pues se trató de una necesidad puntual para ayudar al grupo.

El exarquero también destacó el vínculo cercano que mantuvo con el técnico. Señaló que Azkargorta era un entrenador profundamente conectado con el fútbol y que su trato humano dejó una huella importante en quienes trabajaron con él.

Wirth concluyó que guarda un agradecimiento sincero hacia el entrenador, a quien definió como un profesional apasionado y, sobre todo, una gran persona.

Xabier Azkargorta falleció la mañana del viernes en Santa Cruz Bolivia a la edad de 72 años, después de una larga contra una enfermedad que padecía.

