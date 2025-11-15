TEMAS DE HOY:
"Siempre fue correcto": El legado de Azkargorta en palabras de su ayudante de campo Javier Ávila

El ayudante de campo de Xabier Azkargorta recordó su legado de solidaridad y compañerismo, destacando cómo el entrenador dejó enseñanzas que perduran dentro y fuera del fútbol. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/11/2025 23:49

La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El mundo del fútbol boliviano está de luto tras la muerte de Xabier Azkargorta, el exdirector técnico que llevó a la selección nacional al Mundial de Fútbol de 1994. Javier Ávila, su ayudante de campo, expresó su profunda tristeza por la noticia y destacó la huella que dejó en quienes trabajaron a su lado.

“Tristes, una noticia que nos ha devastado a todos en el mundo del fútbol en Bolivia”, dijo Ávila. “Nos inculcó muchas cosas, nos enseñó que en el fútbol debemos ser amigos y ayudarnos siempre. Nunca existió egoísmo ni actitudes negativas en el grupo. En los pocos años que estuvimos juntos aprendimos mucho. El ‘profe’ siempre fue solidario y correcto, y todo eso lo asimilamos en la vida diaria”.

Ávila recordó también la cercanía que mantuvo con Azkargorta incluso después de su etapa como entrenador.

“La amistad con el profe se mantuvo siempre. El grupo del ’93 tiene un grupo de WhatsApp en el que estamos en contacto casi todos los días. Nunca nos perdemos el uno al otro, y eso nació del compañerismo que él nos inculcó”.

El entierro de Xabier Azkargorta se realizará este domingo a las 16:00 horas. La comunidad futbolística de Bolivia se prepara para despedir a uno de sus referentes más respetados.

