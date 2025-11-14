“Profe, descanse en paz”: Ramallo se despide de Azkargorta y destaca el legado del 'Bigotón'

La noticia del fallecimiento de Francisco Xabier Azkargorta dejó un profundo vacío en el fútbol boliviano. Entre los más afectados está William Ramallo, el histórico goleador de América y figura de la selección del 93, quien confesó que la partida del entrenador vasco ha significado un golpe irreparable en su vida.

“Es un día muy triste para nosotros, especialmente para mí, por lo que Francisco Xavier Azkargorta significó en mi vida”, expresó Ramallo, visiblemente conmovido. Para él, el Bigotón no fue solo un técnico: fue un mentor, un consejero y un sostén emocional en la época más gloriosa de la Verde.

“Quizás un segundo padre que nos ayudó mucho en la parte psicológica. Un hombre que nos dio una clasificación al Mundial y la oportunidad de dejar huella en la historia del fútbol boliviano”, recordó el goleador, evocando el histórico proceso que llevó a Bolivia a la Copa del Mundo de 1994.

Azkargorta marcó a toda una generación con su estilo particular, una mezcla de disciplina, pasión y filosofía deportiva. Ramallo revive aquellas enseñanzas aún frescas en su memoria:

“Él decía: el fútbol no es de los que más corren, sino de los que mejor piensan. Inteligencia antes que sacrificio ciego. Más que un técnico, era un formador y un motivador. Su apoyo siempre fue importante”.

Entre los tantos recuerdos que guarda, hay uno que destaca por su valor afectivo: el libro 100 Preguntas con Xabier Azkargorta, dedicado nada menos que al padre de Ramallo.

Ese es un recuerdo lindo que tengo del profe. Una dedicatoria que siempre va a quedar”, reveló.

Hoy, Ramallo se despide del maestro con gratitud y respeto: “Profe, descanse en paz. Nunca me voy a olvidar de sus palabras: no hay excusas; aquí y ahora. Había que estar presente. Son palabras que jamás olvidaré”.

Mientras la familia del fútbol boliviano asimila la pérdida, los héroes de la selección mundialista se han vuelto a reunir. Se prevé que William Ramallo y Marco Antonio Sandy lleguen mañana a Santa Cruz para despedir por última vez al vasco que cambió el rumbo del fútbol nacional: el Bigotón, el querido profesor Xabier Azkargorta.

