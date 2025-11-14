Investigan la muerte de una joven hallada con múltiples heridas en Yapacaní; hay dos arrestados

La Policía de Yapacaní investiga la muerte violenta de una joven de 20 años que fue encontrada sin vida la mañana de este viernes en un domicilio de esa población cruceña. El cuerpo presentaba múltiples lesiones producidas por un arma blanca, según el informe preliminar.

La víctima, procedente del Trópico de Cochabamba, había llegado al inmueble horas antes de su muerte. De acuerdo con los primeros datos, el crimen se produjo en circunstancias aún por esclarecer, aunque la escena reveló indicios de una agresión brutal.

Equipos especializados en investigación de homicidios se trasladaron hasta la vivienda, donde procedieron al arresto de dos personas: la pareja de la joven y el propietario del combustible almacenado de manera ilegal en el lugar.

Los investigadores no descartan que el móvil del hecho esté relacionado con una discusión vinculada al acopio clandestino de carburante, actividad presuntamente realizada en el inmueble donde ocurrió el crimen.

El caso continúa en proceso de investigación y se espera que en las próximas horas la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y la Fiscalía amplíen la información oficial.

