El año 2025 será recordado en el mundo del deporte por la partida de varias figuras ilustres que dejaron huella en sus respectivas disciplinas. Entre los ajedrecistas, Boris Vasilievich Spassky, décimo campeón del mundo y protagonista de la histórica ‘partida del siglo’ frente a Bobby Fischer, falleció a los 88 años en Leningrado, dejando un legado imborrable en la historia del ajedrez.

En el boxeo, George Foreman, ícono de los cuadriláteros y campeón mundial, también se despidió este año, al igual que entrenadores reconocidos como Leo Beenhakker y Xabier Azkagorta.

Pero la noticia que más impactó fue la tragedia que arrebató la vida a los hermanos futbolistas Diogo Jota (28 años) y André Silva (25). Ambos perdieron la vida en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora mientras viajaban desde Portugal a Inglaterra. Diogo Jota, estrella del Liverpool, había marcado 65 goles en 182 partidos y ganado una Premier League, dos Copas de la Liga y una Copa de Inglaterra, además de levantar dos Ligas de Naciones con Portugal. Su hermano André Silva jugaba en el Peñafiel de la Segunda División de Portugal. La pérdida de ambos conmocionó al fútbol mundial.

El deporte olímpico también sufrió con la partida de la gimnasta húngara Ágnes Keleti, medallista olímpica y figura histórica de la gimnasia. Falleció a los 103 años, dejando un legado de 10 medallas entre los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 y Melbourne 1956.

En el fútbol español, Juan Manuel Villa, miembro del Zaragoza y de los célebres ‘Cinco Magníficos’, falleció dejando un recuerdo imborrable en la historia del club. Villa disputó 233 partidos oficiales, anotó 77 goles y ganó dos Copas (1964 y 1966) y una Copa de Ferias (1964).

Brasil también lamentó la partida de Antonio Lima dos Santos, conocido como Lima, compañero de Pelé en el Santos durante la época dorada del club. Lima, fallecido a los 83 años, disputó 700 partidos en clubes y 14 con la selección brasileña, participando en el Mundial de Inglaterra 1966.

El baloncesto perdió a Wlamir Marques, apodado “el platillo volador”, cuádruple medallista mundial y líder de la generación dorada de Brasil en los años 50, 60 y 70, fallecido a los 87 años.

Lamentablemente, el fútbol ecuatoriano también sufrió pérdidas violentas. Entre ellos se encuentran:

Mario Pineida (33 años, Barcelona SC) , acribillado en Guayaquil.

Jonathan “Speedy” González (30 años) , asesinado en Esmeraldas.

Maicol Valencia (25 años) y Leandro Yépez (33 años, Exapromo Costa F.C.) , víctimas de un ataque en Manta.

Miguel Nazareno (17 años, Independiente del Valle), baleado en su domicilio en Guayaquil.

Este 2025 deja un saldo de despedidas dolorosas, donde cada pérdida representa no solo un vacío en sus disciplinas, sino también un recordatorio de la fragilidad de la vida y del legado que estos deportistas dejan para la historia.

