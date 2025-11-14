“Un día triste para el fútbol boliviano”: Baldivieso despide a Azkargorta con gratitud eterna

La noticia del fallecimiento de Francisco Xabier Azkargorta sacudió profundamente al fútbol nacional. Entre las voces más conmovidas se encuentra la de Julio César Baldivieso, uno de los protagonistas de la histórica clasificación de Bolivia al Mundial de Estados Unidos 1994, quien despidió al técnico español con palabras cargadas de agradecimiento, memoria y dolor.

“Un día negro para el fútbol boliviano. Un día triste”, expresó Baldivieso al conocer la partida del ‘Bigotón’. Para el exmundialista, Azkargorta fue más que un entrenador: “Creo yo que, de los técnicos extranjeros, el que más ha aportado. El que supo conducir una selección hacia el Mundial”.

Visiblemente afectado, recordó también la etapa que compartieron en Japón: “Agradecido por toda la vida, porque fui uno de los privilegiados de poder compartir con él durante dos años”.

Las tres frases que marcaron a una generación

Consultado sobre el mayor legado que le dejó Azcargorta, Baldivieso no dudó en rescatar tres enseñanzas que, afirma, lo acompañan hasta hoy y que transmite en cada equipo que dirige:

Aquí y ahora

No excusas

Jugar juntos

“Nos enseñó que éramos seres humanos antes que futbolistas. Eso es fundamental. Y esas frases las uso en todos los equipos donde voy”, aseguró. Para Baldivieso, esas palabras sintetizan la filosofía que permitió a Bolivia alcanzar la gesta de 1994.

Un adiós pendiente

“El Emperador” lamentó no haber tenido una última conversación con el entrenador. “Tiempo que no lo veía. Él estaba en Santa Cruz y yo en Oruro. No he tenido la satisfacción de verlo”, dijo. Sin embargo, mantiene vivos los recuerdos de 1993, 1994 y de la convivencia en Japón: “Es algo que voy a llevar para toda la vida”.

El legado humano de Azkargorta

Baldivieso insistió en que la mayor huella del ‘Bigotón’ no fue solo deportiva, sino humana. “Era ser humano antes que cualquier otra cosa”, afirmó. Muchas de las enseñanzas que recibió —aseguró— las aplica hoy como entrenador y como persona.

En medio de su apretada agenda de partidos, Baldivieso expresó su deseo de viajar a Santa Cruz para despedir al técnico: “Si me dan los tiempos, por supuesto que voy a estar allá”.

