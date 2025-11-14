Real Madrid y Florentino Pérez rinden homenaje a Xabier Azkargorta

El Real Madrid, a través de su presidente Florentino Pérez, rindió homenaje a Azkargorta. Mediante un comunicado, el club destacó la labor del "Bigotón" en las escuelas inferiores del equipo, resaltando su aporte al desarrollo de jóvenes futbolistas.

Esta es la nota de prensa del club:



"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Xabier Azkargorta, uno de los grandes entrenadores históricos del fútbol español e internacional".

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a todos sus seres queridos, así como a todos los clubes de los que formó parte".

"Azkargorta fue director de las Escuelas Deportivas Internacionales del Real Madrid entre 2003 y 2005".

