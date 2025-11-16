“Lo dio todo por Bolivia”: Álvarez y Aragonés despiden a Azkargorta con emotivos mensajes

El fallecimiento de Xabier Azkargorta, el entrenador que marcó un antes y un después en el fútbol boliviano, generó un profundo pesar en referentes del balompié nacional. Entre ellos, Lorgio Álvarez y Carlos Aragonés, quienes trabajaron de cerca con el técnico vasco, compartieron emotivas reflexiones sobre su influencia y su legado.

“Tenemos que venir a despedir a una de las personas más importantes que tuvo nuestro fútbol a nivel nacional, a nivel local. Un hombre que siempre dio todo por su selección, no siendo boliviano”, afirmó Álvarez, visiblemente conmovido. Para el exdefensor, la entrega de Azkargorta trascendió su nacionalidad. “Lo dio todo por Bolivia, no siendo boliviano, pero su legado va a quedar, su enseñanza”, añadió.

Álvarez remarcó que su partida deja un vacío profundo. “Bolivia pierde la persona más importante a nivel profesional, como técnico, como persona, como mentor, como ser humano, porque eso era el profe Azkargorta”, expresó, recordando además los momentos compartidos a nivel profesional, experiencias que —dijo— permanecerán en la memoria de quienes formaron parte de su entorno.

Por su parte, Carlos Aragonés, también exseleccionador nacional, resaltó la grandeza integral del técnico que llevó a Bolivia al Mundial de Estados Unidos 1994. “Sin lugar a duda es un grande en todo el sentido de la palabra”, señaló. Para Aragonés, la influencia de Azkargorta fue determinante no solo en la cancha, sino en la formación intelectual y humana de quienes colaboraron con él.

“Dejó un legado para todos aquellos que tuvimos la oportunidad de trabajar cerca de él. Nosotros, los que estuvimos cerca, somos privilegiados, porque dejó algo muy importante en la vida de un ser humano: el conocimiento”, sostuvo.

Aragonés concluyó con una reflexión cargada de afecto y admiración: “Lo vamos a perder físicamente, pero siempre va a estar en nuestras memorias. Eso te lo puedo garantizar, porque es algo muy fuerte que Javier nos transmitió, y siempre lo vamos a recordar”.

La partida del 'Bigotón', como se lo conocía cariñosamente, deja un duelo profundo en el deporte boliviano, pero también una obra imborrable que continúa inspirando a generaciones.

