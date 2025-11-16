TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito mujer ambulancia

29ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

El último adiós al 'Bigotón': familiares, exseleccionados del 94 y amigos despiden a Xabier Azkargorta

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió al concluir la misa en cuerpo presente, cuando los exjugadores y mundialistas de la selección de 1994 rodearon el féretro del ‘Bigotón’ y lo cargaron con solemnidad.

Charles M. Flores

Familiares, exseleccionados del 94 y amigos despiden a Azkargorta. FOTO: Daniel Román, periodista de Red Uno.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra se vistió de emoción y respeto este viernes para despedir a Xabier Azkargorta, exseleccionador nacional y emblema del fútbol boliviano, quien falleció a los 72 años tras batallar durante la última década con complicaciones cardíacas y una infección respiratoria.

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió al concluir la misa en cuerpo presente, cuando los exjugadores y mundialistas de la selección de 1994 rodearon el féretro del ‘Bigotón’ y lo cargaron con solemnidad. Entre ellos se encontraban figuras que crecieron y se formaron bajo la guía de Azkargorta, reflejando el profundo vínculo entre el entrenador y sus dirigidos.

Acompañando este homenaje, estuvieron sus hijos, Michael y Alejandra, quienes viajaron desde España para despedirse de su padre. Al momento de la salida del cuerpo del salón velatorio, los presentes estallaron en un aplauso prolongado que llenó el ambiente de emoción.

Amigos, familiares y fanáticos del fútbol entonaron al unísono “Viva mi Patria Bolivia”, cerrando el tributo con un gesto que fue, al mismo tiempo, un último abrazo colectivo al entrenador que marcó para siempre la historia del fútbol nacional.

Azkargorta, cuyo mayor logro fue llevar a Bolivia a la Copa del Mundo de 1994, dejó por escrito y expresó verbalmente su deseo de descansar en Santa Cruz. Su familia confirmó que todos sus deseos se están cumpliendo, y sus restos serán enterrados en un cementerio al norte de la capital cruceña.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD