El último adiós al 'Bigotón': familiares, exseleccionados del 94 y amigos despiden a Xabier Azkargorta

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra se vistió de emoción y respeto este viernes para despedir a Xabier Azkargorta, exseleccionador nacional y emblema del fútbol boliviano, quien falleció a los 72 años tras batallar durante la última década con complicaciones cardíacas y una infección respiratoria.

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió al concluir la misa en cuerpo presente, cuando los exjugadores y mundialistas de la selección de 1994 rodearon el féretro del ‘Bigotón’ y lo cargaron con solemnidad. Entre ellos se encontraban figuras que crecieron y se formaron bajo la guía de Azkargorta, reflejando el profundo vínculo entre el entrenador y sus dirigidos.

Acompañando este homenaje, estuvieron sus hijos, Michael y Alejandra, quienes viajaron desde España para despedirse de su padre. Al momento de la salida del cuerpo del salón velatorio, los presentes estallaron en un aplauso prolongado que llenó el ambiente de emoción.

Amigos, familiares y fanáticos del fútbol entonaron al unísono “Viva mi Patria Bolivia”, cerrando el tributo con un gesto que fue, al mismo tiempo, un último abrazo colectivo al entrenador que marcó para siempre la historia del fútbol nacional.

Azkargorta, cuyo mayor logro fue llevar a Bolivia a la Copa del Mundo de 1994, dejó por escrito y expresó verbalmente su deseo de descansar en Santa Cruz. Su familia confirmó que todos sus deseos se están cumpliendo, y sus restos serán enterrados en un cementerio al norte de la capital cruceña.

Mira la programación en Red Uno Play