“Nos hizo sentir bolivianos”: la emotiva despedida de la hija de Azkargorta

Con muestras de profundo cariño y gratitud, familiares, exjugadores, amigos y aficionados despidieron este domingo en Santa Cruz de la Sierra al entrenador español Xabier Azkargorta, fallecido el viernes a los 72 años a causa de una afección cardíaca.

El “Bigotón”, figura clave en la clasificación histórica de Bolivia al Mundial de Estados Unidos 1994, fue sepultado en el cementerio de la zona norte, lugar que él mismo había elegido como su última morada.

Los hijos del entrenador, Mikel y Alejandra, llegaron la madrugada del sábado desde Barcelona para acompañar y participar de la misa de cuerpo presente. Agradecidos por el afecto recibido, destacaron la conexión especial que su padre tuvo con Bolivia.

“Nos hemos sentido muy bien acogidos”, expresó Alejandra, visiblemente emocionada. “Él nos hizo sentir bolivianos también. Incluso en el Mundial, cuando jugamos contra España, nosotros alentábamos a Bolivia. Así de profunda era su relación con este país”.

Tras la ceremonia religiosa, exintegrantes de la selección de 1994 —Marco Antonio Etcheverry, Milton Melgar, Marco Sandy, Juan Manuel Peña y William Ramallo— cargaron el féretro hasta la salida del templo. Allí, entre aplausos y lágrimas, se escuchó un sentido “Hasta siempre, Bigotón”.

En el exterior, una banda interpretó la cueca “Viva mi patria Bolivia”, la misma que sonó hace 32 años cuando la selección selló su clasificación al Mundial. La melodía acompañó el recorrido final del técnico que transformó el fútbol boliviano y dejó una huella imborrable.

Azkargorta, quien residía en Bolivia desde hace varios años y mantenía un profundo vínculo con el país, fue recordado por su cercanía con la gente. “A él le encantaba relacionarse con la gente de la calle; estaría muy contento de ver esta despedida”, afirmó su hija.

Entre los recuerdos que la familia conserva está una camiseta de la selección de 1994 firmada por el propio entrenador y con una de sus frases inolvidables: “Se juega como se vive”. Un mensaje que resume la filosofía del hombre que hizo soñar a todo un país.

Con su partida, Bolivia despide no solo a un director técnico, sino a un símbolo de una época dorada y a un personaje que supo adoptar esta tierra como propia.

