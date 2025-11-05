¡Consternación! Reportan el fallecimiento de Yery Sobrino Añez, futbolista del Club Deportivo Mariscal Sucre

Consternación en el deporte nacional. Este martes se reportó el fallecimiento del jugador Yery Sobrino Añez, quien formaba parte del Club Deportivo Mariscal Sucre. La noticia fue confirmada por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que hizo pública una nota oficial lamentando su partida.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Federación Boliviana de Fútbol, a la cabeza de su presidente Ángel Fernando Costa Sarmiento y del Comité Ejecutivo, expresó su pesar por la muerte del joven deportista.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, a la cabeza del presidente Ángel Fernando Costa Sarmiento, desea expresar sus más sinceras condolencias a la familia y amigos por la pérdida de quien en vida fue Yery Sobrino Añez. En estos momentos difíciles, elevamos nuestras plegarias, pidiendo a Dios que les conceda resignación y fortaleza”, señala el comunicado de la institución.

La noticia generó muestras de solidaridad y tristeza en el ámbito deportivo local, donde Yery Sobrino era reconocido por su compromiso y talento dentro del campo de juego. Su club y compañeros también manifestaron su acompañamiento a la familia en este momento de dolor.

