Vibra Dance no convence y va a eliminación: Diego Paredes cae en la primera nominación

Diego Paredes y la academia Vibra Dance se convirtieron en los primeros nominados de la semana en La Gran Batalla, luego de que su presentación no lograra convencer al juez designado de la noche.

Tras las dos actuaciones de la primera “Noche del Recuerdo”, Rodrigo Massa fue el encargado de decidir qué equipo debía ir a eliminación, y optó por nominar al equipo de Diego, argumentando que su propuesta quedó por debajo del nivel esperado.

Paredes y Vibra Dance interpretaron “Deja de llorar”, el recordado éxito de Manolo Galván, pero la ejecución del cuerpo de baile no fue lo suficientemente prolija y generó varias críticas por parte del jurado.

“Dos equipos que no se lucieron hoy. Ambos hicieron un bonito trabajo de investigación, pero tomé la decisión de nominar al equipo de Diego Paredes y Vibra Dance”, afirmó Massa.

Ahora, el equipo deberá presentarse en la gala del domingo, donde tendrán que defender su permanencia en la competencia. Todavía quedan varias noches por delante, y cualquier equipo que no logre convencer podría terminar en la zona de riesgo.

