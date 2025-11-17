Según el periodista de Cajuata, David Mamani, el joven llegó inicialmente al Centro de Salud solicitando atención médica y presentó un carnet que no le pertenecía. Sin embargo, horas más tarde regresó al lugar y se llevó una motocicleta perteneciente al establecimiento.

“El joven se aproximó pidiendo atención, pero volvió en la mañana y se dispuso a sacar la motocicleta del lugar”, relató Mamani.

El personal del Centro de Salud confirmó que el sujeto utilizó documentación ajena para recibir atención y que posteriormente sustrajo la motocicleta.

Cuando el hombre intentó huir, la motocicleta presentó fallas mecánicas a pocos minutos de Suri, lo que permitió que un chofer de la ambulancia lo interceptara.

“De Suri debe ser a 15 minutos, donde la moto se bloqueó y no daba más. Es ahí donde lo interceptan, reconocen la motocicleta y lo hacen parar”, explicó el periodista.

Al requisar sus pertenencias, encontraron cinco carnets de diferentes personas y 700 bolivianos, lo que incrementó las sospechas en su contra.

El sujeto aseguró ser militar y presentó un carnet donde figuraba como sargento. Tras ser retenido, el joven fue conducido hasta la población, donde comunarios lo golpearon y estuvo a punto de ser linchado debido a la gravedad de la acusación.

El caso fue finalmente remitido al Ministerio Público, que determinará las acciones legales correspondientes.

