Un militar de infantería acantonado en Caranavi fue aprehendido y golpeado por comunarios, luego de ser sorprendido robando una motocicleta del Centro de Salud del lugar.
Según el periodista de Cajuata, David Mamani, el joven llegó inicialmente al Centro de Salud solicitando atención médica y presentó un carnet que no le pertenecía. Sin embargo, horas más tarde regresó al lugar y se llevó una motocicleta perteneciente al establecimiento.
“El joven se aproximó pidiendo atención, pero volvió en la mañana y se dispuso a sacar la motocicleta del lugar”, relató Mamani.
El personal del Centro de Salud confirmó que el sujeto utilizó documentación ajena para recibir atención y que posteriormente sustrajo la motocicleta.
Cuando el hombre intentó huir, la motocicleta presentó fallas mecánicas a pocos minutos de Suri, lo que permitió que un chofer de la ambulancia lo interceptara.
“De Suri debe ser a 15 minutos, donde la moto se bloqueó y no daba más. Es ahí donde lo interceptan, reconocen la motocicleta y lo hacen parar”, explicó el periodista.
Al requisar sus pertenencias, encontraron cinco carnets de diferentes personas y 700 bolivianos, lo que incrementó las sospechas en su contra.
El sujeto aseguró ser militar y presentó un carnet donde figuraba como sargento. Tras ser retenido, el joven fue conducido hasta la población, donde comunarios lo golpearon y estuvo a punto de ser linchado debido a la gravedad de la acusación.
El caso fue finalmente remitido al Ministerio Público, que determinará las acciones legales correspondientes.
