“Se la llevaron arrastrando”: denuncian el robo de una moto en el barrio Brigida Canal Isuto, Santa Cruz

Una familia del barrio Brigida Canal Isuto, entre Tercer y Cuarto Anillo, denunció el robo de su motocicleta ocurrido la noche del miércoles, mientras se encontraban cenando dentro de su domicilio.

Los propietarios alertaron que la moto estaba estacionada afuera de su casa cuando dos sujetos llegaron a bordo de otra motocicleta y se la llevaron en cuestión de segundos.

Según el relato de Rossel, la víctima, el hecho se registró cerca de las 19:58. Los delincuentes se llevaron la moto arrastrándola.

“Estábamos cenando aquí, no sé cómo en un rato se llevaron la moto; ni siquiera se la llevaron manejándola, la arrastraron. Se ve en las imágenes que pasaron dos personas en una moto con una mochila de pedidos. Uno se queda en la moto esperando y el otro se la lleva arrastrando”, afirmó la víctima del robo.

La familia afectada solicita la colaboración de la población para recuperar la motocicleta y pide a las autoridades policiales intensificar los patrullajes en la zona, debido a que, según vecinos, este tipo de robos se han vuelto frecuentes en las últimas semanas.

La dueña de la motocicleta presentó la denuncia ante la Policía y pide celeridad en la investigación.

