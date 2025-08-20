“Recién compré mi moto”, víctima lamentó el robo de su motorizado

La inseguridad vuelve a golpear en Cochabamba. Cámaras de seguridad registraron el preciso instante en que un sujeto robó una motocicleta en plena vía pública, sobre la avenida Melchor Urquidi y Portales, en la zona norte de la ciudad.

En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa cómo el delincuente se acerca con total tranquilidad al vehículo estacionado y, en cuestión de segundos, logra llevárselo sin levantar sospechas. El modus operandi recuerda al que suelen utilizar bandas que operan en la avenida Salamanca y en inmediaciones de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

La víctima, una joven que apenas había adquirido la motocicleta hace dos semanas, quedó devastada por la pérdida y pidió apoyo a las autoridades policiales para dar con el responsable y recuperar su medio de transporte.

“Me costó mucho esfuerzo comprar la moto y en un instante me la quitaron. Pido a la Policía que haga su trabajo y nos proteja, porque cada día los robos aumentan”, declaró la propietaria.

Vecinos del sector denunciaron que los robos de motocicletas se han vuelto recurrentes en diferentes zonas de la ciudad y reclamaron mayor patrullaje policial, sobre todo en avenidas de alto movimiento.

El caso se encuentra en investigación. Entretanto, la víctima insiste en que se refuercen los controles, porque teme que los delincuentes actúen con total impunidad.

