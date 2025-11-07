VIDEO: Observe el momento exacto en que se roban una motocicleta en el barrio Brígida

Las cámaras de seguridad del barrio Brigida por el Canal Isuto, entre tercer y cuarto anillo en Santa Cruz, registraron el preciso instante en que dos personas roban una motocicleta estacionada afuera de un domicilio. El hecho ocurrió cerca de las 19:58 del miércoles, mientras la familia propietaria se encontraba cenando dentro de su vivienda.

En las imágenes se observa cómo los delincuentes llegan a bordo de otra motocicleta. Uno de los sujetos permanece en la moto vigilando la zona, mientras su acompañante desciende, se acerca a la moto estacionada y comienza a moverla. Incapaz de encenderla, opta por arrastrarla varios metros hasta donde lo espera su cómplice.

La familia afectada relató que todo ocurrió “en cuestión de segundos” y que recién advirtieron el robo cuando salieron de la casa.

“Nunca imaginamos que iban a llevársela así, arrastrándola”, lamentó Rossel, propietaria de la motocicleta.

Vecinos del sector afirmaron que no es el primer robo registrado en la zona y piden mayor presencia policial, debido a que los motorizados estacionados en la vía pública se han convertido en blanco frecuente de los delincuentes.

La dueña del vehículo formalizó la denuncia en dependencias policiales y solicita a la población que, si reconoce a los implicados o logra ver la motocicleta sustraída, se comunique con las autoridades.

