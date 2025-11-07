Video: ¡Consternación! Hallan muerta a profesora reportada como desaparecida en La Paz

El cuerpo de la maestra, Melina Larico, reportada como desaparecida hace varias semanas, fue hallado en un río cerca de la comunidad Masaya, aproximadamente a tres kilómetros de la carretera principal.

“Tal vez por el rebalse del río ha sido arrastrada la maestra sin vida, la profesora Melina Larico Flores. Ella estaba con bastante tierra y arena, y se encontraba en estado de putrefacción”, afirmó una policía encargada del levantamiento del cadáver.

La docente había sido vista por última vez cuando consumía bebidas alcohólicas junto a su pareja, y se presume que cayó al cauce del río durante esa jornada.

El equipo de rescate logró recuperar el cuerpo, que será sometido a una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte y esclarecer las circunstancias del deceso.

