Cochabamba alcanza 40% de cómputo electoral tras recibir el 100% del material de votación

Tras la llegada de las últimas seis maletas electorales provenientes de las comunidades indígenas Yuqui y Yuracaré, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba confirmó la recepción completa del material electoral, con lo que se asegura la contabilización de la totalidad de votos emitidos en las elecciones generales del 17 de agosto.

Actualmente, el cómputo de actas en el departamento avanza al 40%, según informó el vocal Humberto Valenzuela, quien destacó que el proceso se realiza de manera ágil y transparente. “Estamos avanzando con un buen porcentaje y esperamos culminar en las próximas 24 horas”, indicó.

El retorno del material electoral comenzó la misma noche de la jornada de votación, con la llegada de las primeras maletas del eje metropolitano. En las primeras horas del lunes 18 de agosto arribaron las maletas de regiones alejadas como la andina, los valles, el cono sur y el trópico cochabambino, mientras que la entrega final correspondió a la circunscripción especial 02.

La recepción contó con la presencia de la Sala Plena del TED y el resguardo de efectivos de las Fuerzas Armadas, cumpliendo estrictamente con la cadena de custodia. Mariela Guzmán, coordinadora de notarios de la C-02, aseguró: “Llevamos las papeletas hasta las comunidades más alejadas y hoy retornamos con todas las actas. La población participó de forma democrática y pacífica”.

Valenzuela destacó el esfuerzo del personal operativo: “Es un trabajo heroico, dedicado y comprometido. Este es un esfuerzo valioso para la democracia”.

Con la totalidad del material electoral ya en el centro logístico, el departamento de Cochabamba se encamina hacia la conclusión del conteo de votos, consolidando el compromiso ciudadano de garantizar que cada voto sea contado y respetado.

Mira aquí el conteo en tiempo real:

