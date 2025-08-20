“Una explosión de polvo envolvió a nuestros camaradas”: cuatro bomberos heridos en incendio de silo

El incendio que se desató la mañana de este martes en una fábrica de colchones del Parque Industrial de Santa Cruz de la Sierra dejó cuatro bomberos heridos, dos de ellos en estado crítico, luego de que una explosión los alcanzara mientras combatían las llamas.

El capitán de Bomberos UUBR, Álvaro Castillo, relató los dramáticos momentos: “Después de casi buen tiempo de trabajo creíamos que teníamos la situación controlada, en ese momento vemos que cae un bloque de aserrín y genera una explosión de partículas en suspensión o explosión de polvo que envuelve a algunos que estaban realizando trabajos de enfriamiento. Lamentablemente envuelve a algunos que estaban trabajando. Estamos rogando por las familias de los camaradas”, declaró.

De acuerdo con el reporte oficial, los cuatro efectivos sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado. Dos permanecen estables bajo observación, mientras que los otros dos fueron trasladados de urgencia a clínicas privadas donde están siendo sometidos a cirugías por la gravedad de sus lesiones.

El incendio comenzó cerca de las 09:00 y, debido a las características del material almacenado, las llamas se propagaron rápidamente, dificultando las labores de control. Tras más de 14 horas de trabajo ininterrumpido, el fuego fue declarado controlado alrededor de las 23:00.

Mira la programación en Red Uno Play