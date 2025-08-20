Una fuerte explosión registrada la tarde de este martes en un silo de una empresa maderera, ubicada en inmediaciones del sexto anillo del Cambódromo, dejó al menos 4 bomberos heridos, varios de ellos de gravedad.

El incendio se originó alrededor de las 14:00 en un silo que presuntamente contenía aserrín, material altamente inflamable. Equipos de Bomberos de la Policía y voluntarios acudieron de inmediato, logrando controlar inicialmente el siniestro.

Sin embargo, cuando los bomberos realizaban tareas de enfriamiento para evitar que el fuego se reactivara, un cambio repentino de viento desató una explosión que sorprendió a todo el personal en el lugar.

¡Hubo cambio de viento! Explosión en silo maderero hiere a 4 bomberos en labores de sofocación. Foto: Red Uno

“En inmediaciones del sexto anillo en el Cambódromo, un silo estaba ardiendo en llamas. Cuando nuestros bomberos estaban sofocando el siniestro, un cambio de viento originó que cuatro bomberos de la Policía resultaran heridos; dos de ellos con quemaduras de gravedad”, declaró el coronel Jorge Silva Salvatierra, subcomandante de la Policía.

Las impactantes imágenes difundidas muestran cómo el fuego parecía estar bajo control, segundos antes de que una fuerte detonación lanzó a varios bomberos contra el suelo y propagó las llamas más allá de una barda de ladrillos que protegía a otros miembros del equipo.

Algunos efectivos tuvieron que trepar desesperadamente la barda para escapar de las llamas, mientras otros se retiraban con quemaduras visibles en su cuerpo.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital Obrero, donde reciben atención médica especializada. Hasta el momento se tiene conocimiento que dos bomberos revisten de gravedad.

Las autoridades investigan las causas exactas de la explosión y advierten que la situación pudo haber derivado en una tragedia aún mayor.

